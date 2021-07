Aantal besmettingen in Spanje stijgt fors, vooral bij jongeren

De coronasituatie in Spanje is de voorbije dagen fors achteruitgegaan. Vooral bij de jongeren is er sprake van een duidelijke stijging van het aantal besmettingen. Verschillende regio’s overwegen om opnieuw strengere maatregelen in te voeren.

‘De cijfers van de dag zijn absoluut niet goed’, zo had Fernando Simon, epidemioloog bij het ministerie van Volksgezondheid, maandagavond verklaard bij de bekendmaking van de nieuwe coronacijfers.

Het ministerie telde 32.607 nieuwe besmettingen in een periode van 72 uur en 23 sterfgevallen. Het incidentiecijfer steeg daarmee tot boven de 200, meer bepaald 204 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Bij de vorige publicatie van de coronacijfers vrijdag, bedroeg de incidentie nog 152,8.

Simon verduidelijkte dat ‘de gegevens erg verschillen per leeftijdsgroep’. Bij de jongeren gaat het om een incidentiecijfer ‘dat dicht bij de 600 ligt’, zo klonk het nog. De epidemioloog noemde de situatie ‘complex’, maar toonde zich wel tevreden dat stijging niet tot uiting kwam in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.

Vorige week werden bij een grote uitbraak op de Balearen ten minste 1.824 besmettingen vastgesteld, nadat honderden jongeren naar Mallorca waren getrokken om te feesten. Bijna 6.000 mensen in heel Spanje werden in quarantaine geplaatst.

Ook hebben zeker acht Belgische jongeren die in Lloret de Mar (Catalonië) op feestvakantie waren positief getest op het coronavirus.

Wegens de slechter wordende gezondheidssituatie overwegen verschillende Spaanse regio’s de maatregelen op te voeren. Verwacht wordt dat Andalusië en Catalonië deze week nog nieuwe beperkingen instellen.

Intussen probeert Spanje ook de vaccinatiecampagne te versnellen. Momenteel is 40,3 procent van de inwoners volledig gevaccineerd. Iets meer dan de helft (55,9 procent) heeft minstens één dosis gekregen.