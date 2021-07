Britse tienersensatie Emma Raducanu geeft op met ademhalingsproblemen op Wimbledon

De Britse Emma Raducanu (WTA 338), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel van Wimbledon stond, heeft het toernooi maandag moeten verlaten met een opgave door ziekte tegen Ajla Tomljanovic (WTA 75). De Australische leidde op dat moment met 6-4 en 4-0.

Ademhalingsproblemen deden de pas 18-jarige Britse toernooirevelatie de doek om. Na een aantal slopende punten op het einde van de eerste set riep Raducanu medische assistentie in, voor wat initieel op een maagprobleem leek. Toen de medische ploeg haar uiteindelijk te hulp schoot, bleek echter dat ze moeite had met ademhalen. ‘Haal diep adem, je kan het. Je bent oké’, klonk het.

• Emma Raducanu pakt Wimbledon in

Een paar games later trok Raducanu, die aan haar eerste grandslamtoernooi bezig is, uiteindelijk toch naar binnen voor een medische time-out. Na vijf minuten volgde dan het harde verdict: opgave van de Britse. Tomljanovic naar de kwartfinales.

Bitterzoet

‘Ik ben best wel geshockt’, zei Tomljanovic achteraf. ‘Het is bitterzoet omdat ze echt, echt gekwetst moet zijn als ze tot deze beslissing is gekomen. Het is ongelofelijk om als Britse op Wimbledon te spelen, dus ik heb echt medelijden met haar. Ik wou dat we onze match konden afmaken. Het is sport, zulke zaken gebeuren. Maar ik wens haar echt het allerbeste.’

Voor de tien jaar oudere Tomljanovic wordt het haar eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi. Ze treft bij de laatste acht haar landgenote Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld. Barty won maandag in haar vierde ronde in twee sets (7-5 en 6-3) van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 17).

Windeieren heeft het toernooi uiteindelijk niet gelegd voor de onfortuinlijke Raducanu. Ze stijgt van plaats 338 naar 175 op de WTA-ranking en houdt er ook een aardig zakcentje aan over. Na haar verloren vierde ronde strijkt de Britse tiener zo’n 211.000 euro op. Ter vergelijking: in haar tot nu toe nog prille carrière verdiende ze ‘slechts’ zo’n 35.000 euro.

