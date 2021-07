Man die door kolkend water werd meegesleurd in riool dood teruggevonden

Het lichaam van Emmanuel Meeûs is dood teruggevonden in Waals-Brabant. Zijn lichaam werd meegesleurd door een kolkende beek, waarin hij gevallen was, na het noodweer op zondag.

Het levenloze lichaam van Emmanuel Meeûs, 62, die zondagavond verdween in een riool in het Waals-Brabantse Itter, is dinsdagochtend teruggevonden. Dat schrijft Sudinfo. De familie is ter plaatse. Ook veel buren, zichtbaar overstuur, zijn aanwezig. Net als de burgemeester.

De man kwam vermoedelijk zondag al om het leven. Hij viel ’s middags tijdens het snoeien van zijn ladder en werd meegesleurd door het kolkende water van de beek Ry de Fauquez, net op het moment dat het onweer was losgebarsten. Vermoedelijk wilde hij nog snel enkele takken verwijderen om te vermijden dat ze op de rijbaan zouden belanden.

Het slachtoffer had brute pech, omdat de beek onder de grond verdween, naar de riool. Sindsdien is er met man en macht gezocht naar het lichaam. Er werd ook een politiehelikopter ingezet Duikers deden ’s ochtends de verschrikkelijke ontdekking.