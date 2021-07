Spaanse protesten na dodelijke aanval op homoseksuele man

De dood van een jongeman heeft maandagavond in verschillende Spaanse steden protestbewegingen op de been gebracht. De 24-jarige Samuel Luiz zou in elkaar zijn geslagen omdat hij homoseksueel was, en overleefde de aanval niet.

Duizenden mensen zijn maandag in een tiental Spaanse steden -waaronder Madrid, Barcelona en Valencia - op straat gekomen in navolging van de brutale moord op Samuel Luiz in A Coruña, in het noordwesten van het land. De 24-jarige zorgmedewerker werd zaterdagnacht door enkele mannen in elkaar geslagen buiten een nachtclub, en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Hoewel de politie nog steeds op zoek is naar de daders en hun motief nog officieel moet vaststellen, menen de vrienden van Luiz dat het om een homofobische aanval ging. Volgens El Pais was de jongeman een videogesprek aan het voeren buiten een nachtclub, en dachten de mannen dat hij hen aan het filmen was. Lgbtq-organisaties wijzen erop dat enkele dagen voor de moord op Luiz ook al een homoseksueel koppel was lastiggevallen in A Coruña, en dat diezelfde nacht ook een trans vrouw werd lastiggevallen in Santiago.

Volgens Reuters blijkt uit cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dat in 2019 278 haatmisdaden gelinkt aan homofobie waren gerapporteerd, een stijging van 8,6 procent in vergelijking met het jaar ervoor. ‘Ik vertrouw erop dat het politieonderzoek de daders snel zal opsporen’, reageerde ook premier Pedro Sánchez via Twitter op de zaak. ‘We zullen geen stap terugzetten als het gaat over rechten en vrijheden, dat zal Spanje niet toelaten. Alle steun aan zijn familie en geliefden.’

Protest in Barcelona. Foto: REUTERS

Protest in Madrid. Foto: EPA-EFE