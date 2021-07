In Rijmenam bij Mechelen werd een zogenaamde baileybrug over de Dijle geplaatst. Dat type brug dateert al uit de Tweede Wereldoorlog, maar is nog altijd zo’n sterk staaltje techniek, dat het de meest efficiënte manier is om een tijdelijke oversteek te bouwen. Door de brug moeten tonnen uitgegraven grond uit natuurgebied Pikhaken niet via het dorpscentrum naar de andere oever.