Franse champagneboeren beledigd door nieuwe Russische wet

Een nieuwe Russische wet zet kwaad bloed in Frankrijk. Die stelt namelijk dat enkel Russische champagnemakers hun product ‘shampanskoye’ mogen noemen. Alle andere buitenlandse producenten moeten het op het etiket hebben over een ‘mousserende wijn’.

De Russische president Vladimir Poetin zette vrijdag zijn handtekening onder een wet die stelt dat alle buitenlandse producenten van champagne, inclusief die uit bakermat Frankrijk, op de achterkant van de fles moeten vermelden dat het om een ‘mousserende wijn’ gaat. Enkel de Russische producenten mogen het nog over ‘shampanskoye’ hebben.

Vanwaar die beschermreflex komt, is niet meteen duidelijk, maar de degradatie van hun champagnes zet kwaad bloed in Frankrijk. De sector roept zijn champagnemakers op om alle export van Franse champagnes naar Rusland tijdelijk te pauzeren en benadrukt fors dat de naam champagne verwijst naar de Franse streek waar de luxedrank vandaan komt. De naam is daarom ook wettelijk beschermd in 121 landen, maar Rusland hoort daar duidelijk niet bij.

‘Het Champagnecomité betreurt dat deze wetgeving niet verzekert dat Russische consumenten duidelijke en transparante informatie krijgen over de oorsprong en karakteristieken van hun wijn’, zeggen covoorzitters Maxime Toubart en Jean-Marie Barillere in een mededeling.

De Franse minister van Buitenlandse Handel Franck Riester benadrukt dat hij de implicatie van de nieuwe Russische wet van dichtbij opvolgt, en in nauw contact stond met de wijnindustrie. ‘We zullen onze producenten en Franse uitmuntendheid eindeloos ondersteunen, leve de Franse champagne’, tweette hij. Ook zijn collega-minister van Landbouw Julien Denormandie verdedigt de Franse champagnes en stelde dinsdag op Sud Radio dat de naam enkel gebruikt zou mogen worden voor dranken van de gelijknamige streek, ook al proberen andere landen dat over te nemen.

Moët Hennesy - producent van Moët & Chandon, Veuve Clicquot en Dom Pérignon, en onderdeel van het Franse luxeconcern LVMH - gaat de Russische wetgeving volgen en zal voortaan ‘mousserende wijn’ toevoegen op het etiket aan de achterkant van hun flessen, klonk het zondag al. ‘Onze champagnehuizen hebben altijd de wetgeving gerespecteerd op de markten waar we actief zijn, en dus zullen we onze leveringen zo snel mogelijk hernemen wanneer de nodige aanpassingen doorgevoerd zijn’, aldus een korte reactie op het nieuws.