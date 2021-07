Hoge Gezondheidsraad geeft fiat voor vaccinatie 12- tot 15-jarigen

De Hoge Gezondheidsraad, het onafhankelijk orgaan dat de overheid adviseert, staat toe dat na de volwas­senen en de 16- tot 17-jarigen ook de 12- tot 15-jarigen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat staat in een rapport van de Raad dat aan de federale en regionale ministers van Zorg is bezorgd en dat De Tijd kon inkijken.

Zeker voor 12- tot 15-jarigen met onderliggende aandoeningen is een vaccinatie nuttig. De Hoge Gezondheidsraad vraagt dat zij snel worden ingeënt. Voor alle anderen in die leeftijdscategorie liggen de kaarten anders, want de experts wijzen erop dat de vaccinatie hen weinig individueel voordeel oplevert.

De ministers bespreken de kwestie woensdag op een vergadering van de Interministeriële Conferentie, waar ze het licht voor de vaccinatie allicht definitief op groen zetten.