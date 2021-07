Tadzjikistan mobiliseert tienduizenden reservisten om grens met Afghanistan te bewaken

Tadzjikistan mobiliseert zo’n 20.000 reservisten om de 900 kilometer lange grens met Afghanistan te bewaken. President Emomalii Rachmon gaf daar opdracht toe nadat meer dan duizend Afghaanse soldaten naar zijn land waren gevlucht na gevechten met de taliban.

De radicaalislamitische taliban zijn ook in het grensgebied bezig aan een opmars nu internationale troepen hun land verlaten. Ze hebben recentelijk tientallen districten onder de voet gelopen. De moslimextremisten kregen ook de belangrijkste overgang aan de grens met Tadzjikistan in handen.

De Verenigde Staten willen hun terugtrekking uit Afghanistan voor 11 september afronden. Ze droegen vorige week hun belangrijkste basis in het land over aan hun Afghaanse bondgenoten. Er blijven naar verwachting wel troepen achter om de Amerikaanse ambassade in Kabul te bewaken.