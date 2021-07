Zwarte doos gevonden na vliegtuigcrash op Filipijnen

De zwarte doos van het militaire vliegtuig dat zondag neerstortte op de Filipijnen is gevonden. Bij de crash vielen 52 doden, onder wie drie burgers, en 47 gewonden.

Het C-130-transportvliegtuig, met 96 passagiers aan boord, stortte zondag om 12 uur neer op Jolo Island in de provincie Sulu. Het zuiden van dat eiland is een bolwerk van islamitische opstandelingen. De autoriteiten gaan er momenteel echter van uit dat het om een ongeval gaat.

Het hoofd van de strijdkrachten, generaal Cirilito Sobejana, zei dat ooggetuigen verschillende rapporten hebben verstrekt die worden onderzocht. De zwarte doos geeft de gesprekken in de cockpit weer en moet zo meer duidelijkheid brengen over de precieze omstandigheden van de crash.

Het vliegtuig zou zondag de landingsbaan gemist hebben en daarop tevergeefs geprobeerd hebben opnieuw snelheid te maken. Het transportvliegtuig schoot bij de crash in brand. Aan boord kwamen 49 soldaten om, net als drie burgers op de grond. Er raakten ook 47 mensen gewond. Het is daarmee het ergste luchtvaartongeval in de geschiedenis van het Filipijnse leger.