De tiener Sky Brown wordt de jongste olympische atleet ooit van het Verenigd Koninkrijk. De skatesensatie zal 13 jaar en 11 dagen oud zijn op de Olympische Spelen in Tokio en breekt daarmee het record van de Britse zwemster Margery Hinton die 13 jaar en 44 dagen oud was op de Spelen van Amsterdam in 1928. ‘Voor mij is skaten als een prachtige dans’, zegt Brown in bovenstaande video.