Vliegtuig met 28 inzittenden aan boord vermist in Rusland

In het oosten van Rusland is alle contact verloren met een vliegtuig met 28 passagiers aan boord. Dat melden Russische persagentschappen, die de nationale veiligheidsdiensten citeren.

Het AN-26-toestel vloog van Petropavlovsk-Kamtsjatski naar Palana op het schiereiland Kamtsjatka toen het ophield met het uitzenden van zijn verkenningssignalen, aldus de agentschappen Interfax en RIA Novosti.

Onder de 28 inzittenden bevinden zich zes crewleden en een of twee kinderen, klinkt het nog. Twee helikopters zijn ingezet in de zoektocht naar het vliegtuig. Dat zou volgens verschillende bronnen in zee of op land zijn neergestort in de buurt van een mijn in Palana.