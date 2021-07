Ruim 6.000 deelnemers voor toelatingsexamens arts en tandarts

Op meer dan honderd locaties in Vlaanderen leggen 4.822 geïnteresseerden vandaag het toelatingsexamen af om te kunnen beginnen aan de universitaire opleiding geneeskunde. Morgen wagen 1.190 anderen zich aan het toelatingsexamen voor de opleiding tandheelkunde.

Tot twee jaar geleden vonden de toelatingsexamens arts en tandarts jaarlijks plaats als massa-evenement op de Heizel, maar de coronapandemie bracht daar verandering in. Net als vorig jaar zullen ze ook nu weer gelijktijdig worden georganiseerd in meer dan honderd middelbare scholen en universiteiten verspreid over Vlaanderen. Daar moeten de studenten het toelatingsexamen digitaal afleggen.

Terwijl als gevolg van de coronapandemie en de impact ervan op het onderwijs vorig jaar nog een deel van de leerstof werd geschrapt uit de proeven, is dat dit jaar niet het geval. De examencommissie ‘heeft beslist dat het niet nodig is om leerstof te schrappen en vindt het ook zeker niet in het belang van de deelnemers’, luidt het daarover op de website van Vlaamse overheid toelatingsexamenartstandarts.be.

Het toelatingsexamens gebeurt in twee delen: deelnemers krijgen in de voormiddag drie uur de tijd om kennis- en inzichtsvragen te beantwoorden en in de namiddag anderhalf uur om vragen over generieke competenties in te vullen. Op 16 juli kennen ze hun resultaten.