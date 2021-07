Depressie boven Britse Eilanden brengt regenweer

Een complexe depressiezone boven de Britse Eilanden beïnvloedt ook de volgende dagen ons weer met perioden van regen of buien. Vandaag trekt een lagedrukkern van het zuidwesten van Engeland naar de Noordzee, wat in de loop van dag behoorlijk wat wind boven ons land veroorzaakt.

Dinsdagochtend regent het tijdelijk nog over het oosten en het zuidoosten met mogelijk ook lokale onweerachtige buien. Elders is het meestal droog. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien, maar vaak toch ook droog weer. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en lokaal soms krachtig uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest. Het KMI verwacht rukwinden van 60 tot 75 km/u of plaatselijk nog wat meer.

Dinsdagavond en -nacht wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Een paar buien blijven mogelijk, maar dikwijls is het droog met minima van 10 tot 14 graden. De matige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met soms zwaarbewolkte momenten. Er kunnen een paar plaatselijke buien vallen, maar op vele plaatsen blijft het droog. Over het westen is er in de late namiddag een verhoogde kans op buien. De maxima liggen tussen 19 graden over de hoogten en aan zee en rond 21 of 22 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het zuidzuidwesten.

Donderdag wordt de atmosfeer onstabieler met kans op enkele buien of onweer. Het wordt wisselend bewolkt met maxima tussen 19 graden aan zee en in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak en meestal veranderlijk, tegen het einde van de dag soms matig uit een noordwestelijke hoek.