Opnieuw meer besmettingen vastgesteld, maar ook meer tests afgenomen

Het gemiddelde aantal vastgestelde besmettingen per dag tussen 26 juni en 2 juli is gestegen tot 506, 52 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Dat blijkt uit de jongste cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano.

In dezelfde periode zijn 49 procent meer testen uitgevoerd, gemiddeld 60.100 per dag. De positiviteitsgraad, het aantal vastgestelde besmettingen in verhouding tot het aantal testen, blijft stabiel rond 1 procent. De R-waarde stijgt naar 0,84.

Er sterven gemiddeld nog elke dag 3 mensen aan het virus. Er zijn in België sinds het begin van de coronacrisis al 25.190 bevestigde coronapatiënten gestorven.

Er worden dagelijks nog gemiddeld 15 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Maandag waren 262 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten, twee minder dan zondag. Tegenover zaterdag was er wel een toename; toen waren 255 bedden ingenomen.

In de voorbije weken is het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen aan een stevig tempo gedaald: begin juni waren het er nog meer dan 1.000, begin mei nog ruim 2.700.

Bijna 7,4 miljoen Belgen hebben intussen minstens één inenting met een vaccin tegen covid-19 gekregen. Dat komt neer op 79 procent van de volwassen bevolking en 64 procent van de totale bevolking. Net geen 4,2 miljoen volwassenen zijn volledig gevaccineerd, goed voor 45 en 36 procent, respectievelijk van de volwassen en totale bevolking.