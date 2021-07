Belgische sprintster Cynthia Bolingo snelste Europese

Belgian Cheetah Cynthia Bolingo verbeterde in Nancy haar eigen record op de 400 meter en wordt zo de snelste Europese in 2021.

Cynthia Bolingo heeft maandag in het Franse Nancy al voor de derde keer dit seizoen het Belgisch record op de 400 meter scherper gesteld. De Belgian Cheetah snelde naar de overwinning in 50.29, de beste Europese jaartijd.

Met een indrukwekkende start ging Bolingo er meteen vandoor. Ze viel nooit stil en liet de regen niet aan het hart komen, om zo voor de tweede keer dit seizoen het Belgisch record scherper te stellen. Het record van Bolingo stond sinds de Nacht van de Atletiek in Heusden van afgelopen zaterdag op 50.72. Met haar recuperatievermogen zit het duidelijk goed, want amper twee dagen later komt ze dus met een nieuwe toptijd. Het is geleden van voormalig olympisch kampioene Christine Ohuruogu in 2015 dat er nog een Europese zo hard liep.

Bolingo prijkt nu op de derde plaats op de Europese jaarlijst en lijkt steeds meer aanspraak te maken op een individuele finaleplaats in Tokio. Op de wereldranglijst van 2021 komt Bolingo nu zestiende te staan, maar op de uitgezuiverde lijst met alleen de atletes die zich wisten te selecteren voor Tokio, staat ze achtste.

‘Schrik dat ik te vroeg in vorm was’

‘Met dat record was ik helemaal niet bezig’, vertelde Bolingo na afloop aan persagentschap Belga. ‘Ik wilde gewoon mijn eigen koers goed afwerken en toen ik de slechte omstandigheden zag, dacht ik al helemaal niet meer aan de chrono. Hier mag ik héél tevreden mee zijn. Ik had al een tijdje geen 400 meter afgewerkt en wist niet goed of ik het ritme nog in me zou hebben, maar dat blijkt duidelijk het geval.’

Bolingo reist met een enorme dosis vertrouwen naar Tokio. ‘Dit is geweldig voor de moraal. Ik heb al een paar keer de vraag gekregen of ik niet te vroeg in vorm ben, maar het begint er steeds meer op te lijken van niet. Het is nog altijd wel een klein maandje tot Tokio waarin er veel kan mislopen, maar ik geniet van de vorm die ik nu heb. Maandag loop ik nog een laatste wedstrijd in Nancy en daarna is het nog een beetje trainen en uitrusten’, besloot Bolingo.