Roger Federer schaart zich zonder problemen bij de laatste acht op Wimbledon

Roger Federer (ATP 8), die binnenkort veertig wordt, heeft zich maandag zonder te veel energie te verspillen geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon.

De Zwitser rekende na twee uur en dertien minuten tennis in drie sets (7-5, 6-4 en 6-2) af met de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 27). De partij werd even onderbroken door de regen, maar omdat er gespeeld werd op Centre Court kon snel het dak worden gesloten en worden verder gespeeld.

Een belangrijk moment in de wedstrijd vond plaats in de elfde game. Sonego serveerde bij 5-5 en op het moment dat Federer een breakpoint had, begon het plots te regenen. Nadat het dak was gesloten, hervatte Sonego de wedstrijd met een dubbele fout. De 39-jarige Federer, die kort voor de regenbreak elf punten op een rij had verloren, kwam sindsdien nauwelijks nog in de problemen.

Federer gaat voor een negende titel op het Londense gras. Bij de laatste acht treft hij de winnaar van het duel tussen de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) en de Pool Hubert Hurkacz (ATP 18). Beide spelers moesten maandagavond stoppen vanwege de regen en invallende duisternis. Medvedev leidt met 2-1 in sets.

Aan de andere kant van de tabelhelft wist Novak Djokovic zich eerder vandaag ook al te plaatsen voor de kwartfinales De Servische nummer één van de wereld versloeg in zijn vierde ronde de Chileen Cristian Garin (ATP 20) na één uur en 51 minuten in drie sets (6-2, 6-4 en 6-2).

De 34-jarige Djokovic treft bij de laatste acht de 29-jarige Hongaar Marton Fucsovics (ATP 48). Die rekende na een marathonduel van twee uur en 44 minuten in vijf sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-0 en 6-3) af met de Rus Andrey Rublev (ATP 7), het vijfde reekshoofd.

Djokovic mikt op een twintigste grandslamtitel op het Londense gras. Daarmee zou hij Federer en Rafael Nadal bijhalen. Op Wimbledon telt hij momenteel vijf eindoverwinningen.