Sympathisanten bezetten gebouw van de UGent voor sans-papiers

In Gent voeren een dertigtal sympathisanten actie aan de UGent. Ze richten zich tot de Gentse rector Rik Van de Walle, en vragen dat hij zich uitspreekt voor een collectieve regularisering. Tot dan zouden ze de gebouwen niet willen verlaten, zo meldt persagentschap Belga.

In Gent voeren een dertigtal sympathisanten met de hongerstakende sans-papiers actie aan het universiteitsgebouw UFO van de Universiteit van Gent. De actievoerders vragen een onderhoud met de rector. Zo niet zeggen ze hun actie de komende dagen verder zetten. De groep bestaat uit Gentse inwoners en studenten die in contact staan met het Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR), het collectief dat in Brussel actie voert. De groep ging de gebouwen van de universiteit binnen en ketenden zich daar aan mekaar vast, in solidariteit met de ruim 400 hongerstakers, die sinds 23 mei in de Brusselse Begijnhofkerk en op de campussen van de Brusselse VUB en ULB in hongerstaking zijn. Velen van de hongerstakers wonen al jaren illegaal in België, en vragen een wettige manier om in het land te kunnen blijven. Enkelen van hen naaiden vorige week maandag hun mond dicht om hun pleidooi kracht bij te zetten (DS 30 juni).

Collectieve regularisatie via uitzonderingsprocedure

De Gentse actievoerders richten zich tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die volgens de actievoerders ‘zijn verantwoordelijkheid moet nemen’ en tot de Gentse rector Rik Van de Walle. Ze roepen op tot een collectieve regularisatie: ze vinden dat alle stakers en bezetters geregulariseerd moeten worden met ‘minstens type A kaarten’ (die een onbeperkte toegang tot de Belgische arbeidsmarkt biedt en verblijfsvergunning van beperkte duur). Ze halen hiervoor een procedure aan die USPR wil gebruiken: de zogenaamde humanitaire regularisatie 9 bis. Bij deze procedure kunnen mensen toegelaten worden meer dan 3 maanden op Belgisch grondgebied te blijven, ook al komen ze niet in aanmerking voor een andere verblijfsprocedure. Er moet voor de procedure sprake zijn van een andere reden om in het land te verblijven, maar criteria zijn er niet opgegeven. Dat beslist de overheid vrij per aanvraag. Eerder riepen actievoerders in Brussel ook op tot het gebruiken van deze procedure, al stelden zij dat het dan niet over een expliciete collectieve regularisatie gaat, wat Mahdi tot nu toe weigerde.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir), waar UGent deel van uitmaakt, maakte eerder een statement waarin ze opriepen tot een ‘humane oplossing’. Die statement is te vaag, vinden de Gentse actievoerders. ‘De universiteit moet pleiten voor een langetermijnoplossing voor alle sans-papiers in België. Op korte termijn heeft de UGent de humanitaire plicht om de onvoorwaardelijke steun voor alle hongerstakers en bezetters te vragen’, klonk het in een persbericht van de actievoerders.

Eigen tweets

Volgens hen ligt dat ook in de lijn met eerdere tweets die rector Van de Walle zelf schreef. ‘We willen graag dat hij zich uitspreekt voor regularisatie van de hongerstakers, en voor arbeidsvergunningen’, zei actievoerder Febe Vandenbroucke aan persagentschap Belga. Op termijn moet er volgens de actievoerders een duurzame oplossing komen. ‘Deze mensen werken vaak al jaren in België aan een hongerloon en zonder bescherming. Hoewel ze vaak essentiële beroepen uitvoeren’, klinkt het in datzelfde persbericht.

Niet voor collectieve regularisatie, wel voor humane aanpak

Van de Walle reageerde ondertussen met een eigen statement. Daarin stelt hij dat hij vindt dat deze mensen toegang moeten krijgen tot het Belgische zorgsysteem en de vaccinatiecampagne. Ook stelt hij dat de overheden de dossiers met de grootste prioriteit zou moeten afhandelen, en daarbij rekening zou moeten houden met het feit dat velen van hen al verschillende jaren in België wonen. Ook zouden er in de toekomst snellere procedures moeten komen om dit soort aanvragen te beoordelen, vindt de rector. Maar achter een collectieve regularisatie kan hij zich niet scharen. ‘Ik pleit niet noodzakelijk voor een collectieve regularisatie, maar wel voor een aanpak die mensen maximale kansen biedt binnen de marges van wat haalbaar is. Er moet een snelle en uiterst menselijke aanpak bij de afhandeling van elke individuele vraag tot regularisatie zijn’, stelde hij in zijn reactie.