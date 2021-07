Ofwel gaan er meer middelen naar de militaire inlichtingendienst, ofwel moet die worden afgebouwd, schrijft het Comité I in zijn rapport naar aanleiding van de zaak-Conings. Dat somt ook nog eens de lange lijst gebreken op.

‘Het is onmiskenbaar dat er op alle niveaus binnen Adiv, maar ook in de gehele hiërarchische lijn bij Defensie, ernstige fouten werden gemaakt.’ De vaststellingen in het rapport van het Comité I over ...