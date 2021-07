Opnieuw 150 schoolkinderen gekidnapt in Nigeria

Veel wijst erop dat criminelen samenwerken met religieuze milities om geld te slaan uit massa-ontvoeringen.

Maandagochtend bestormden gewapende mannen de campus van de Baptist High School in de staat Kaduna. 180 scholieren werden onder dwang weggevoerd. Ongeveer dertig studenten wisten van de verwarring gebruik te maken om te ontsnappen. Maar de overige kinderen verdwenen met hun belagers in het woud en zijn voorlopig spoorloos.

Verwacht wordt dat de ontvoerders snel contact zullen opnemen met lokale bestuurders om over het losgeld te onderhandelen en dat er na enkele dagen een geheim akkoord bereikt zal worden over het bedrag. Dit scenario herhaalde zich sinds december al vier maal. In totaal ontvoerden milities de jongste acht maanden al een duizendtal studenten, waarvan de meesten ondertussen zijn vrijgelaten. Honderdvijftig van hen zijn nog steeds vermist.

Kidnappingsindustrie

Het lijkt er steeds meer op dat in instabiele Nigeriaanse staten als Kaduna een echte kidnappingsindustrie ontstaan is. Zwaarbewapende bandieten die zich in het verleden bezighielden met veediefstallen en het leegroven van dorpen, leggen zich steeds meer toe op massaontvoeringen. Ongetwijfeld omdat ze beseffen dat de families van hun slachtoffers tot het uiterste willen gaan om hun kinderen vrij te krijgen. Ook politici komen tijdens zo’n gijzeling onder druk te staan om jonge doden te voorkomen.

Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat de criminele milities samenwerken met religieuze terreurbewegingen als Boko Haram. Volgens International Crisis Group gaat het hier om logistieke partnerschappen waarbij wapens, voertuigen en inlichtingen worden uitgewisseld.