‘Ik vrees dat er nog accidenten zoals met het Letse standbeeld zullen gebeuren’

Volgens de Amerikaanse schrijver Lev Golinkin is het beeld De Letse bijenkorf voor vrijheid in Zedelgem een ‘onverdedigbare poging om nazicollaborateurs wit te wassen’. Historicus Pieter Lagrou (ULB) is twee weken geleden al ter plaatse geweest om het gemeentebestuur hierover te adviseren. ‘De manier waarop het monument daar stond, was niet aanvaardbaar.’