Duo gaat Eén en Canvas leiden

Lotte Vermeir wordt de nieuwe netmanager van Eén en Canvas. Lin Delcour is haar adjunct. Ze vervangen Olivier Goris.

Na zeven jaar bij de VRT vertrok Olivier Goris, de netmanager van Eén en Canvas, vorige maandnaar Telenet. Het was de vraag of Eén en Canvas opnieuw elk een eigen baas zouden krijgen. Dat is niet zo: ­Goris wordt door twee mensen vervangen, maar ze blijven allebei bevoegd voor zowel Eén als Canvas. Zowel de nieuwe netmanager als haar adjunct komt uit eigen huis.

Lotte Vermeir (36) wordt de nieuwe netmanager. Ze werkt sinds 2008 voor de VRT. Ze leidde onder meer de studiedienst en sinds 2015 was ze de rechterhand van Olivier Goris. In duo met Karen Donders, de huidige directeur ­Publieke opdracht, onderhandelde Vermeir mee over de beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse overheid. Hoewel ze verantwoordelijk is voor Eén en Canvas, legt ze in het persbericht de nadruk op de ‘digitale toekomst van de omroep’. ‘VRT.Nu, Eén en Canvas zullen meer dan ooit op elkaar ingespeeld zijn’, klinkt het.

Vermeir krijgt nu zelf een rechterhand, Lin Delcour (38). Ze heeft een verleden als journalist en programmamaker. Ze werkte voor Het journaal, Koppen en Pano. Als programmamaker begeleidde Delcour onder meer producties als Het huis, Als je eens wist, De ideale ­wereld, ­De­ Kemping en Iedereen ­beroemd.

Digitaal

Ricus Jansegers blijft op de plek zitten waar ceo Frederik Delaplace hem in januari zette: die van directeur Content. Jansegers heeft een verleden bij commerciële zenders: eerst bij de SBS-zenders VT4 en Vijftv, nu Vier en Vijf, en als programmadirecteur van DPG (VTM) legde hij mee de fundamenten voor de streamingdienst Streamz. Hij bouwde VTM uit als familiezenders door in te zetten op familievriendelijke, grote shows.

Vermeir, Delcour en Jansegers onderzoeken hoe het aanbod van Eén en Canvas nog beter afgestemd kan worden op de noden van het publiek. Ze zoeken ook uit hoe ze zullen inzetten op het toenemende belang van VRT.Nu, het streamingplatform van de openbare omroep.