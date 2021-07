Italiaans icoon Rafaella Carrà overleden

De Italiaanse tv-presentatrice, zangeres en actrice Raffaella Carrà is op 78-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft haar partner Sergio Japino bekendgemaakt, zo hebben Italiaanse en Spaanse maandag gemeld.

In België was ze voornamelijk bekend van het nummer ‘A far l’amore comincia tu’, met het bekende refrein ‘Scoppia, scoppia mi sco’, dat in 1977 de top van de hitlijsten haalde.

Raffaela Carrà, op 18 juni 1943 in Rimini geboren als Raffaella Pelloni, was naast Italië ook heel populair in Spanje en Zuid-Amerika. Dat Carrà geboren was voor het witte doek, bleek al op jonge leeftijd. Als negenjarig meisje had ze in 1952 haar eerste rol in de film Tormento del passato. Ze acteerde in een dozijn films tussen 1960 en 1970, onder meer in ‘Von Ryan’s Express’ uit 1965 met Frank Sinatra. 1965 was trouwens het jaar dat ze naar de Verenigde Staten verhuisde, waar ze een contract met 20th Century Fox had getekend.

Controverse om blote buik

In Italië presenteerde ze vanaf de jaren ‘70 tal van populaire tv-shows, o.a. Pronto...Raffaella? en Domenica In. Carrà stond bekend als een vrijgevochten en vooruitstrevende artieste. Ze was de eerste vrouw die in de Italiaanse tv-show Canzonissima haar navel liet zien, waarvoor ze hevige kritiek kreeg van het Vaticaan.