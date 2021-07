Kantoor lgbti-organisatie in Georgië bestormd en vernield: Pride-mars afgelast

In de Georgische hoofdstad zou vandaag een Pride-mars plaatsvinden, maar geweld van relschoppers heeft dat verhinderd. De veiligheid van de deelnemers kon niet meer gegarandeerd worden, klinkt het bij de organisatie. Ze voelden zich niet gesteund door de autoriteiten.

Op beelden is te zien hoe relschoppers het kantoor van de organiserende lgbti-organisatie bestormden en via het balkon omhoog klommen. Daar vernietigden ze regenboogvlaggen en gingen ze over tot vernielingen en plunderingen in het gebouw. Volgens de organisatie van Tbilisi Pride gaat het om geweld uit ‘extreemrechtse hoek’. De organisatie deelde zelf de beelden van de gewelddadige inbraak. Giorgi Gogia, directeur bij Human Rights Watch, veroordeelt de aanval op Twitter.

It’s a sad day for #Georgia’s 🇬🇪 democratic development. Violent far-right crowds supported by Church & emboldened by incredibly irresponsible statement of PM @GharibashviliGe gathered in Tbilisi center to prevent Pride March, attacking journalists & breaking into Pride office pic.twitter.com/UdsZ4AA3lM — Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) July 5, 2021

Bij de schermutselingen voorafgaand aan de geplande mars werden ook journalisten aangevallen. Dat wordt bevestigd door het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. ‘De journalisten werd verhinderd hun job te doen’, schrijft het ministerie. Volgens ooggetuigen vernietigden de relschoppers cameramateriaal. De autoriteiten beloven de aanval op het lgbti-kantoor te onderzoeken. ‘We veroordelen elke vorm van geweld en haatspraak’, klinkt het.

In een eerdere verklaring zei Binnenlandse Zaken dat ze de Pride-organisatie verschillende keren gevraagd had om de mars niet door te laten gaan vanwege ‘de schaal van de tegenbetogingen’. Op Twitter laat Tbilisi Pride weten dat ze zich niet gesteund voelen door de overheid.

De tegenbetogers verzamelden voor het Georgische parlement. Toen zij het nieuws vernamen dat de mars niet meer zou doorgaan door het geweld, werd er gevierd.

Nationalistische betogers tegen lgbti-rechten in Georgië. Foto: EPA-EFE

Lgbti-rechten in Europa

In verschillende Europese landen komen lgbti-rechten onder druk te staan. Zo kreeg het conservatieve bestuur van Viktor Orban in Hongarije felle kritiek van verschillende EU-lidstaten op een wet die verhindert dat lgbti-zaken aan bod komen in het onderwijs. Polen toont inmiddels interesse om die wet over te nemen. Vorig jaar gingen ook uit Warschau beelden de wereld rond van een balkon met regenboogvlag dat bestookt werd door extreemrechtse betogers op de jaarlijkse Onafhankelijkheidsmars.