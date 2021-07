Van Aert: ‘Hoog niveau in de Tour is niet verdacht’

Wout van Aert (Jumbo-Visma) genoot maandag van de rustdag in Tignes en kijkt uit naar wat nog volgt in deze Ronde van Frankrijk. ‘Ik hoop echt om nog een ritje mee te graaien’, zei hij tijdens een persmoment met de Vlaamse media.

Van Aert sprintte in de eerste twee sprintetappes niet mee, omdat hij zijn kansen gaaf wou houden voor de tijdrit op dag vijf. Daar overklaste Tadej Pogacar alles en iedereen. ‘Ik kijk met gemengde gevoelens terug op deze eerste Tourweek’, blikte hij nog even terug. ‘Ik denk dat ik op zich een goede eerste week achter de rug heb en ik voel dat ik beter en beter word, maar voorlopig heb ik er nog geen resultaat mee kunnen behalen. Dus helemaal tevreden kan ik nog niet zijn, maar ik ben wel op de goede weg. Het eerste weekend was ik nog niet goed genoeg om mee te doen voor de zege, maar afgelopen weekend was ik al een stuk beter.’

Jumbo-Visma zit in de hoek waar de klappen vallen. Robert Gesink viel uit, net zoals Primoz Roglic. ‘Vorig jaar liep alles de eerste dagen op wieltjes en hadden we controle over de koers. Dit jaar hebben we vanaf het begin veel tegenslag gehad en grepen we enkele kansen net niet. Ook voor mij persoonlijk waren er een paar opdoffers. Anderzijds hebben we samen met de rest van de wereld ontdekt hoe sterk Jonas (Vingegaard, red.) is. En in dat opzicht hebben we nog een mooi doel: met hem een mooi klassement rijden en zien hoe ver hij kan komen. Dat is een fantastische ervaring voor hem en we houden het hoofd omhoog. We blijven positief en we willen nog mooie dingen realiseren.’

Meer ruimte in andere ritten

Tim Merlier is naar huis, Caleb Ewan viel uit, Arnaud Démare en Bryan Coquard haalden de tijdslimiet niet op zondag. ‘Maar Cavendish, Philipsen en Bouhanni zijn er nog, dus die ploegen zullen wel blijven controleren. Het feit dat er een paar snelle jongens al naar huis zijn, verhoogt statistisch ook mijn kansen. Sowieso was ik al van plan mee te sprinten. Mike (Teunissen, red.) en Tony (Martin, red.) zullen me in stelling brengen. Dat moet volstaan. Het zijn twee sterke kerels met veel ervaring in massasprints. Ik zie ook nog kansen in de lastige ritten, zoals de rit naar Carcassonne of die daags voor Andorra.’

Van Aert liet zondag de favorieten rijden op de Col du Pré. ‘Het was niet de bedoeling om aan te dringen. Ik kon het geel al niet meer pakken, of ik moest sneller rijden dan Pogacar. Voor mij was het dan niet meer van belang om die top tien te verdedigen. Nu ga ik hopelijk meer ruimte krijgen in andere ritten. Ik wilde op zich niet zo vroeg lossen, maar na twee snelle dagen in het peloton moest ik er iets vroeger af. Wat jammer is, want ik wilde Jonas Vingegaard wel iets langer bijstaan. Die jongen verdiende dat wel, maar de benen zeiden neen.’

Niet verdacht

In de eerste Tourweek werd er snel gekoerst. ‘Of het niveau hoger is dan andere jaren, is moeilijk te zeggen. Ik klim zelf iets minder sterk dan vorig jaar, dus is het iets lastiger bergop heb ik het idee, maar vorig jaar lag het niveau ook al heel hoog. Wat wel straf is, is dat het de laatste drie dagen echt oorlog is om in de vroege vlucht te geraken. Vorige edities gebeurde dat misschien één keer, maar nu is dat al drie dagen op rij zo. Verdacht vind ik het niet. We zijn in de Tour, er staan 184 renners aan de start waarvan er 160 of zo op hoogtestage gaan. Voor veel renners is dit het hoofddoel, dus het lijkt me de logica zelve dat het niveau zo hoog ligt.’

Van Aert ziet een sterke Tadej Pogacar. ‘Vorig jaar was hij op dit moment in de Tour goed en was hij weliswaar al de grootste concurrent van Roglic, maar toen onderging hij de koersen vooral en kon hij Primoz eens kloppen in de sprint. Maar nu is dat anders. Het nummer dat hij zaterdag opvoerde is zelden gezien. De koers ontplofte echt heel ver van de finish.’

Dicht bij 100 procent

‘Ik zal blij zijn als ik één rit win. Je mag het niet als evident gaan beschouwen dat je er zomaar twee wint. Het is de Tour, dat begrijp ik maar al goed. Hoe goed mijn vorm momenteel is? Ik kan wel iets zeggen als 96,3 procent, maar kan dat niet goed inschatten. Zeker geen 80 procent of zo, dat hoor je wel eens bij renners, maar dat is niet zo. Je koerst hier op het hoogste niveau, ik doe hier goed mee in de Tour en dan zit je heel dicht bij de 100 procent. Dan hangt het echt af van details.’

Van Aert blikte ook al eens vooruit op de olympische tijd- en wegrit in Tokio: ‘Aan de tijdrit heb ik hard gewerkt en daarin ben ik ook verbeterd, dus dat wordt zeker een groot doel. Maar ik ben er van overtuigd dat als ik goed uit de Tour kom, ik ook in de wegrit een rol kan spelen. Ik ga met ambitie naar daar.’