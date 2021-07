Herbeleven we deze zomer de hitsige roaring twenties?

De roaring twenties komen terug, voorspelde de Amerikaanse socioloog Nicholas Christakis. Exact honderd jaar na de vorige. Staan we aan de vooravond van een waanzinnig feest?

Nu we massaal gevaccineerd raken en de coronamaatregelen versoepeld zijn, willen we inhalen wat we al die tijd moesten missen: dansen en op elkaar gepakt staan in zweterige zalen en onszelf verliezen in de roes van alcohol, live muziek en casual seks. Net zoals onze betovergrootouders deden in de jaren 1920. Wordt dit de meest hitsige en feestelijke zomer in jaren?

