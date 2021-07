Brussel zet vaccinatiebus in, maar motor sputtert: 70 procent vaccinatiegraad onhaalbaar tegen midden juli

Volgens de huidige prognoses wordt het een onmogelijke opdracht om in Brussel 70 procent van de Brusselse volwassen bevolking een eerste prik te geven tegen midden juli. Ook in de zorginstellingen hinkt de vaccinatiegraad achterop. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) probeert de vaccinatiegraad met verschillende initiatieven te verhogen.

De Brusselse vaccinatiecampagne sputtert. Het aantal toegediende eerste dosissen is in de afgelopen week achteruitgegaan. De afgelopen week werden in het Brussels gewest 62.000 prikken gezet, waarvan bijna 29.000 eerste dosissen en 33.000 tweede dosissen. Dat is slecht nieuws voor de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70 procent onder volwassenen tegen midden juli. Om die te halen moeten elke week ongeveer 50.000 eerste dosissen toegediend worden. Ook deze week verwacht de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) slechts 22.500 eerste prikken uit te delen.

Uit een recente enquête onder zorginstellingen blijkt dat maar 55 procent van het zorgpersoneel in Brusselse woonzorgcentra gevaccineerd is, meldt VRT NWS. In de ziekenhuizen gaat het om 65 procent van het personeel. Dat cijfer lijkt ook niet meer te stijgen. Ter vergelijking: in Vlaanderen worden die percentages op 70 procent in de woonzorgcentra en 85 procent in de ziekenhuizen geschat. ‘We vragen de zorginstellingen uitdrukkelijk om hun personeel blijvend te informeren’, zegt Inge Neven van het GGC.

Vaccinatiebus

De GGC neemt zelf ook verschillende initiatieven om een versnelling hoger te schakelen. Sinds 1 juli kunnen alle 16-plussers in alle Brusselse vaccinatiecentra, behalve het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek, zonder afspraak langsgaan voor vaccinatie. Nieuw is dat sinds maandag ook 12- tot 15-jarigen met comorbiditeiten zich al kunnen inschrijven voor vaccinatie via hun huisarts of pediater.

Een van de opvallendste initiatieven is de vaccinatiebus. Die rijdt deze week op donderdag en vrijdag uit naar Jette en houd thalt ter hoogte van de Jules Lahayestraat 282. Tussen 10 en 17 uur kan iedereen er terecht om zich zonder afspraak te laten vaccineren met het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan maar één prik nodig is. Daarmee hoopt de GGC wijken te bereiken waar de vaccinatiegraad laag is. De wijk Essegem in Jette is nu als eerste aan de beurt. ‘Het is de bedoeling om vanaf half juli dit soort acties nog veel meer uit te breiden naar andere gemeentes toe en de vaccinatiegraad te doen stijgen’, vertelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, aan Belga.

Op dit moment is 57 procent van de Brusselse bevolking ingeënt met een eerste prik, tegen volgende week zal dat ongeveer 60 procent zijn. Over heel België kreeg al 79,3 procent van de bevolking een eerste prik. In Vlaanderen stijgt dat percentage zelfs tot 86 procent. Op Europees vlak is ons land zo traag, maar gestaag naar de top geklommen. Enkel Malta laten we voorgaan.