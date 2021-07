Speciale badmuts voor afrokapsel mag mogelijk toch gedragen worden op Spelen

Zwemmers met een afrokapsel mogen wellicht toch een speciaal ontworpen badmuts dragen op de Olympische Spelen in Tokio. Dat was aanvankelijk verboden, maar na verzet komt de organisatie mogelijk terug op die beslissing.

Een aanvraag om speciale badmutsen voor zwemmers met een afrokapsel toe te laten op de Spelen werd afgewezen door de internationale zwembond Fina. Vooral in Groot-Brittannië was er veel protest op die beslissing. De Engelse Alice Dearing wordt de eerste zwarte zwemster die Groot-Brittannië zal vertegenwoordigen op de Spelen. Dearing is een boegbeeld van Soul Cap, dat badmutsen maakt voor zwemmers met lang of volumineus haar, zoals bijvoorbeeld een afrokapsel.

Volgens Soul Cap weigerde Fina de badmutsen omdat ze niet geschikt zijn voor ‘de natuurlijke vorm van een hoofd’. Daarop barstte kritiek los. De beslissing zou zwarte mensen ontmoedigen om de sport uit te oefenen. Fina laat weten ‘de situatie te herbekijken’, want de zwembond begrijpt ‘het belang van inclusiviteit en representatie’.

Uitdrogen

Een afrokapsel is van nature droger dan ander haar. Het natriumhypochloriet, of bleekmiddel, dat in zwembaden wordt aangetroffen, kan het haar nog meer uitdrogen, en dus beschadigen.

De oprichters van Soul Cap, Michael Chapman en Toks Ahmed-Salawudeen, zeggen dankbaar te zijn voor de steun die ze kregen na de weigering van Fina om de badmutsen toe te laten in internationale competities, zoals de Olympische Spelen.