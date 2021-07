Alpecin-Fenix haalt na eerste week meeste prijzengeld op in Tour

De ploeg van de gebroeders Roodhooft heeft er een droomstart opzitten in de Ronde van Frankrijk. Dat is ook te zien aan het prijzengeld dat tot nu toe verzameld is. Alpecin-Fenix heeft al het grootste bedrag verzameld.

Voor Alpecin-Fenix is het na de ritzeges van Mathieu van der Poel en Tim Merlier en het dragen van de gele trui een eerste Tourweek geworden om nooit te vergeten. Door die successen zit Alpecin-Fenix voorlopig aan 51.660 euro prijzengeld. Per ritzege krijgt een ploeg 11.000 euro. Van der Poel verzamelde ook nog 3.000 euro door zes dagen lang de gele leiderstrui te dragen.

Deceuninck - Quick-Step staat in het voorlopige klassement op de tweede plaats met amper 80 euro minder dan Alpecin-Fenix. The Wolfpack won in deze Tour al drie etappes, een met Julian Alaphilippe en twee met Mark Cavendish. Alaphilippe mocht ook één dag het geel dragen, Cavendish rijdt al zes dagen in de groene puntentrui.

Overzicht van het prijzengeld na negen etappes:

1. Alpecin-Fenix - 51.660 euro

2. Deceuninck-Quick-Step - 51.580 euro

3. Bahrain Victorious - 48.400 euro

4. UAE Team Emirates - 26.400 euro

5. AG2R Citroën - 24.980 euro

6. Jumbo-Visma - 24.460 euro

7. Trek-Segafredo - 16.430 euro

8. Arkéa-Samsic - 14.390 euro

9. BORA-hansgrohe - 12.360 euro

10. BikeExchange - 12.210 euro

11. Groupama-FDJ - 9.180 euro

12. Israel Start-Up Nation - 8.630 euro

13. Astana-Premier Tech - 8390 euro

14. EF Education-Nippo - 8.060 euro

15. Lotto Soudal - 7.970 euro

16. B&B Hotels - 5.010 euro

17. Cofidis - 4.750 euro

18. INEOS Grenadiers - 3.930 euro

19. Team DSM - 3.910 euro

20. Intermarché-Wanty-Gobert - 3.750 euro

21. Movistar - 3.660 euro

22. TotalEnergies - 2.900 euro

23. Qhubeka-NextHash - 1.840 euro