Agent in burger herkend op straat en in elkaar geslagen: twee twintigers aangehouden

Twee twintigers uit Herentals hebben zondagochtend rond 1.30u een politieman van de zone Neteland in elkaar geslagen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en is voor meerdere weken werkonbekwaam. De verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze hadden eerder op de avond al amok gemaakt in een zomerbar.

De politieman was op het ogenblik van de feiten niet in dienst. Hij wandelde met zijn partner en een koppel vrienden naar huis langs de Herenthoutseweg in Herentals. ‘De twee verdachten herkenden de politieman als lid van het drugteam van de politiezone Neteland en vroegen hem om een sigaret voor hen te regelen. Het slachtoffer ging daar niet op in, waarop hij verschillende zware klappen diende incasseren’, zegt het Antwerpse parket. ‘Ook zijn partner en één van de vrienden deelden in de klappen toen zij wilden tussenkomen. Gelukkig blijken zij enkel licht gekwetst.’

Een politieploeg die in de buurt was, kwam snel ter plaatse en kon één van de twee verdachten inrekenen. Het gaat volgens het parket om een man van 25 uit Herentals. Een ziekenwagen bracht hun gewonde collega naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Herentals.

De tweede dader, een man van 23 uit Herentals, werd zondagochtend in zijn woning opgepakt. ‘De verdachten hadden dezelfde nacht nog andere mensen aangevallen nadat ze uit een zomerbar gezet werden wegens wangedrag én komen nog in aanmerking voor feiten van diefstal uit voertuig en één van hen voor flessentrekkerij’, gaat het parket verder. ‘Beide personen zijn goed gekend bij justitie. Eén van hen was in februari 2021 nog veroordeeld voor gewapende weerspannigheid: ook geweld ten aanzien van politieagenten.’

Waarnemend korpschef Dirk Van Peer en burgemeester Mien Van Olmen dringen aan op een zeer duidelijk signaal dat geweld tegen politieambtenaren omwille van de uitoefening van hun functie niet getolereerd wordt. ‘De politie moet in alle vrijheid haar werk kunnen doen zonder dat haar leden ten prooi vallen aan represailles door criminelen. Het feit dat de man werd aangepakt in zijn vrije tijd en in het bijzijn van zijn partner maakt de zaak nog erger.’

Ook het parket neemt de feiten zeer ernstig. ‘Geweld tegen politiemensen is totaal onaanvaardbaar, zowel in functie, maar zeker in hun vrije tijd’, luidt het.

De twee verdachten zijn intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die heeft hen aangehouden.