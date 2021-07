Opgepeuzelde planten, slijmsporen rond het huis … De laatste dagen lijken er massaal veel slakken in onze tuinen op te duiken. ‘Normaal voor deze tijd van het jaar, en zeker na de zware regenval van de afgelopen dagen’, zegt bioloog en slakkenkenner Thierry Backeljau.

Het is vooral bij valavond dat de ongenode gasten zich laten zien. ‘Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen’, zegt Thierry, die bioloog is aan de Universiteit Antwerpen en het Museum voor Natuurwetenschappen ...