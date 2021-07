De brand in een pijlijn in de Golf van Mexico is dan wel geblust, maar de verontwaardiging over de gang van zaken blijft. Pemex, het staatsoliebedrijf dat de pijpleiding beheert, heeft er de jongste maanden een brokkenparcours opzitten.

Staatsbedrijf Petróleos Mexicanos, kortweg Pemex, blijft karig met details over de brand van afgelopen vrijdag. In een op de dag zelf verspreidde mededeling stonden louter de droge feiten: de brand deed zich voor dicht bij een boorplatform op de Campeche-bank in de Golf van Mexico. Een gebroken klep is de vermoedelijke oorzaak. De gasleiding werd afgesloten, en met hulp van de tussenkomst van een aantal blusboten was de zaak na een vijftal uur afgehandeld, klonk het. Er vielen geen gewonden. Sindsdien blijft het stil bij Pemex.

Maar de milieu-impact van de brand blijft onduidelijk. Volgens persagentschap Reuters is bij de bluswerken ook stikstof gebruikt. Greenpeace Mexico zegt dat een grondige studie naar de gevolgen van de brand nodig is. De organisatie noemt een dergelijke brand ‘een dagelijks risico’ van de manier waarop we met fossiele brandstoffen omgaan. Los daarvan hekelt Greenpeace ook dat Mepex te veel zou besparen op onderhoudskosten, wat de kans op ongevallen alleen maar doet toenemen.

Het parcours van Pemex van de voorbije maanden lijkt inderdaad aan te tonen dat het niet gaat om een eenmalig ongeval. De krant Excelsior komt aan vijf grote incidenten in de voorbije maanden.

• In december waren er twee explosies in de Cadereyta-raffinaderij, maar kon de productie wel doorgaan.

• In januari was er een explosie in de Salina Cruz-raffinaderij in Oaxaca.

• Bij problemen met generatoren in april vielen in een vestiging vier gewonden.

• Dezelfde maand lag de Minatitlán-raffinaderij bijna een maand stil door een brand/

• De Salina Cruz-raffinaderij had ook in april af te rekenen met een storing in de elektriciteitsbevoorrading, vermoedelijk door het toedoen van kabeldieven.

Daar komt de grote brand van vrijdag dan nog bij. Ook Miyoko Sakashita, hoofd van de oceaanafdeling van het Center for Biological Diversity zegt aan persagentschap AP dat dergelijke incidenten bewijzen dat boringen op zee ‘smerig en gevaarlijk’ zijn. ‘Deze vreselijke ongevallen zullen de golf blijven beschadigen als we deze boringen niet voor eens en altijd stoppen’.