Waarom wateroverlast en droogte de keerzijde zijn van de dezelfde medaille

Vorige zomers kreunde ons land onder de hitte. Er werd alom alarm geslagen over de droogte. Het is te vroeg om uitspraken te doen over de volledige zomer, maar dat u de voorbije weken nattigheid gevoeld hebt, is zeker. ‘Beide zijn het gevolg van de minder actieve straalstroom’, legt weerman David Dehenauw uit.

Grijs domineert dezer dagen. Momenten van zon wisselen af met hevige buien die lokaal wateroverlast veroorzaken. ‘We hebben te maken met een lage drukgebied en dat brengt logischerwijs veel nattigheid en gematigde temperaturen met zich mee’, zegt weerman David Dehenauw. Liefhebbers van warme, droge zomers moet hij teleurstellen: tot 18 juli zullen de temperaturen schommelen tussen gemiddeld 23 en 24 graden, voorspelt hij.

De schuldige? De straalstroom. ‘Die moet je begrijpen als een rivier van lucht’, legt Dehenauw uit. ‘We merken dat die minder actief wordt, waardoor je extremere weersomstandigheden krijgt die langer aanhouden. De voorbije jaren bevond de straalstroom zich eerder ten noorden van ons land, met hittegolven en droogte als gevolg. Nu ligt ze ten zuiden van ons land, met kwakkeltemperaturen en wateroverlast tot gevolg.’

Extremen nemen toe

De straalstroom wordt geregeld door de temperatuurcontrasten tussen de Noordpool en de evenaar. ‘Dat de temperaturen op de Noordpool ongezien hoog zijn, weten we. Het contrast met de evenaar is daardoor lager, met een minder actieve straalstroom tot gevolg’, aldus Dehenauw. Dezelfde weersomstandigheden houden langer aan, waardoor je zoals nu opgescheept zit met grijs weer. De effecten van de weinig beweeglijke straalstroom laten zich over de hele wereld voelen. ‘De extremen nemen toe. Denk maar aan de bosbranden in Siberië en Canada. In Finland werden temperaturen tot 30 graden gemeten.’

Verder dan 18 juli kan de weerman niet kijken. Vooruitzichten op een stralend blauwe lucht en temperaturen tot 30 graden hoeft u dus niet op te bergen. Zo gingen de temperaturen in juni ook al even de hoogte in. ‘Maar door de terechte aandacht voor de extreme droogte van de voorbije jaren, vergeten mensen wel eens dat wateroverlast de keerzijde is.’ Bovendien sneuvelde de afgelopen jaren het ene hitterecord na het andere. De uitzondering dreigt het nieuwe normaal te worden, maar dat u het nu moet stellen met een été à la Belge is eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk.