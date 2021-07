IOC buigt: ook olympiërs mogen knielen

Onder druk van zijn atleten heeft het IOC de regels voor mogelijke protesten versoepeld. Net zoals de voetballers op het EK mogen de olympiërs in Tokio voor het eerst in woord en daad hun extrasportieve overtuigingen kenbaar maken.

De knie buigen, de vuist heffen, het woord nemen: verwacht ook in Tokio dergelijke taferelen. Nochtans was tot vorig jaar het standpunt van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heel duidelijk. Rule 50 bepaalde dat geen enkele vorm van politieke, religieuze of raciale propaganda is toegestaan op de olympische sites. Overtreders dreigden de competitie te moeten verlaten of hun medaille te moeten inleveren.

Maar toen stierf George Floyd op 25 mei 2020 onder de knie van een Amerikaanse agent en raakte de hele sportwereld in de greep van Black Lives Matter-verontwaardiging. Eerder al had het polariserende presidentschap van Donald Trump de geest van verzet bij Amerikaanse sportlui aangewakkerd. Na een rondvraag bij 3.500 atleten schikt zelfs het IOC zich nu naar de tijdgeest. In Tokio kunnen olympiërs dus de knie buigen, de vuist heffen en in persconferenties of op sociale media politieke of maatschappelijke statements brengen.

Niet op podium

Wel gelden er nog steeds strikte beperkingen. Tijdens de wedstrijden, op het medaillepodium of in het olympisch dorp blijven die manifestaties verboden. Zo wil het IOC onder meer vermijden dat het gloriemoment van een medaillist overschaduwd wordt door het protest van een rebelse collega. Bovendien mogen woorden of gebaren nooit direct of indirect gericht zijn tegen mensen, landen of organisaties.

De manier waarop bijvoorbeeld Romelu Lukaku zich voor de match met zijn gebogen knie verzet tegen alle vormen van discriminatie, kan dus ook in Tokio. De vuist die John Carlos en Tommie Smith in 1968 op het olympische podium balden, blijft uit den boze.