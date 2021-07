Asiel en Migratie zoekt 700 personeelsleden

De asiel- en migratiediensten gaan de komende maanden op zoek naar 700 bijkomende werknemers. In een eerste reeks gaat het volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vooral om veiligheidsbegeleiders, migration en protection officers en terugkeerbegeleiders.

‘Wij investeren in onze diensten om tot kortere en snellere procedures te komen voor alle aspecten van het asiel- en migratiebeleid, daarvoor hebben zij voldoende collega’s nodig’, legt Mahdi uit. De site werkenbijasielenmigratie.be brengt alle vacatures bij de verschillende asiel- en migratiediensten, gaande van de Dienst Vreemdelingenzaken tot Fedasil, in kaart.

In eerste instantie begint de zoektocht naar veiligheidsbegeleiders, migration en protection officers en terugkeerbegeleiders. Vanaf 16 juli komt er ook ruimte voor maatschappelijk en psychologische assistenten. Later is er ook nood aan juristen om mee te schrijven aan het Migratiewetboek.