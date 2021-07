Hulpdiensten Itter zoeken in riolering naar meegesleurde man

Een man is uit Itter zondagavond tijdens de heftige regenval meegesleurd in een beek. De hulpdiensten zoeken momenteel nog in de riolering naar de man. Dat meldt de hulpverleningszone Waals-Brabant maandag.

De man was aan het snoeien in zijn tuin toen hij van een ladder viel en in de Ry de Fauquezeen terechtkwam. Het slachtoffer werd door het water van de beek meegesleurd en verdween in de riolering. Mogelijk is hij op die manier in het kanaal Brussel-Charleroi terechtgekomen.

Volgens burgemeester van Itter Christian Fayt had de man de ladder over de beek geplaatst. Toen hij in het water verdween, verwittigden enkele omstaanders de hulpdiensten.



Duikers van de brandweer van Waals-Brabant zijn zondagavond rond 19.30 uur beginnen te zoeken naar de man, maar voorlopig zonder resultaat. De zoekactie werd in de nacht van zondag op maandag rond 3 uur stilgelegd, maar werd maandagochtend hervat.