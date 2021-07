Dodentol crash Filipijns legervliegtuig loopt op tot vijftig

De dodentol na de vliegtuigcrash op de Filipijnen is opgelopen tot 50. Dat heeft het Filipijnse ministerie van Defensie maandag aangekondigd. Daarmee zijn alle inzittenden terecht. Intussen is het onderzoek opgestart dat de oorzaak van de crash moet nagaan. In een kokosnootplantage wordt gezocht naar de zwarte doos van het vliegtuig.

Het C-130-transportvliegtuig miste zondag op het zuidelijke eiland Jolo de landingsbaan en probeerde tevergeefs nog opnieuw snelheid te maken. Het transportvliegtuig schoot bij de crash in brand. Aan boord kwamen 47 soldaten om, net als drie burgers op de grond. Er raakten ook 49 soldaten en vier burgers gewond. Het is het ergste luchtvaartongeval in de geschiedenis van het Filipijnse leger.

‘Het onderzoeksteam is al ter plaatse’, zei legerwoordvoerder Edgard Arevalo. ‘We zijn vastberaden om te achterhalen hoe dit bijzonder tragisch incident gebeurd is. De stoffelijke overschotten van de 47 omgekomen soldaten worden nu geïdentificeerd.’

Aan boord van het toestel waren in totaal 96 militairen, onder wie drie piloten en vijf bemanningsleden. De meeste soldaten waren net afgestudeerd en zouden ingezet worden in de strijd tegen de terreurgroep Abu Sayyaf in Jolo, het bolwerk van die terreurgroep. Van een aanslag zou echter geen sprake zijn.