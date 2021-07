Zomerweer laat op zich wachten

De nieuwe week start opnieuw met weer dat niet aan de zomer doet denken. Het is weer uitkijken voor lokaal onweer, zegt het KMI. Dinsdag komt er ook nog eens een stevige wind bij.

De dag start zwaarbewolkt met regen, soms met een buiig karakter. Lokaal is een donderslag niet uitgesloten. In de namiddag trekken er een paar buien over het land vanuit Frankrijk. De meest actieve buien zijn voor het zuidoosten van het land, met eventueel onweer. In het westen en het centrum verschijnen er enkele opklaringen en blijft het droger. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 21 graden elders. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind die tijdelijk veranderlijk is.

‘s Avonds wordt het tijdelijk rustiger en meestal droog, op enkele lokale buien na. Tijdens de nacht naar dinsdag neemt de wind toe en gaat het regenen vanuit het westen. De neerslag krijgt ook een buiig karakter en daarbij is er onweer mogelijk. De minima blijven zacht en liggen tussen 15 en 19 graden. Er komt een matige, aan zee vrij krachtige, zuidwester te staan met rukwinden tot 60 km/uur.

Dinsdagochtend regent het over de zuidoostelijke landshelft terwijl het elders meestal droog is. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met kans op enkele buien, maar vaak toch ook droog weer. De maxima schommelen dan tussen 18 en 23 graden. Het gaat hard waaien: de wind is matig tot vrij krachtig en vooral over het westen lokaal soms krachtig uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest. Het KMI verwacht rukwinden van 60 tot 75 km/uur.