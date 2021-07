Grote groep renners op nippertje op tijd binnen, zeven renners te laat en moeten Tour verlaten

De bus in de Tour de France is tijdens de negende rit in de problemen gekomen. Een grote groep renners, waaronder de groene trui Mark Cavendish, kwam maar net op tijd binnen in Tignes. Sprinters Arnaud Démare en Bryan Coquard kwamen te laat binnen, net als vijf anderen waaronder onze landgenoot Loïc Vliegen.

De weersomstandigheden en het parcours hadden van deze etappe een gevaarlijke rit gemaakt om de tijdslimiet te halen voor de niet-klimmers en dat bleek ook. Zelfs een Julian Alaphilippe had maar een paar minuten respijt op die limiet.

De groep met Cavendish, die gezelschap had van ploegmakker De Clercq en Morkov, kwam uiteindelijk maar met een voorsprong van 1’29” op de limiet over de meet.

Volgens de wielerdata-website Pro Cycling Stats kwamen onze landgenoten amper Van Avermaet, Campenaerts en Wallays vijf seconden voor de limiet binnen.

Volgens de Franse media zouden er negentien renners erg dicht bij de limiet gezeten hebben, waarvan er zeker zeven te laat waren. Daarbij ook Arnaud Démare en Bryan Coquard, de Franse sprinters. Ook onze landgenoot Loïc Vliegen, Jacopo Guarnieri, Stefan De Bod, Nic Dlamini en Anthony Delaplace konden niet op tijd finishen. De jury was hard en besliste om de renners niet op te vissen.

19 uit koers

Er zijn al negentien renners uit koers verdwenen en we zijn amper negen dagen in deze Tour de France. Om gelijkaardige cijfers te vinden, moeten we al terug naar 2012, toen er na negen etappes twintig renners de koers moesten verlaten.

Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ): valpartij

Jasha Sütterlin (Team DSM): valpartij

Cyril Lemoine (B&B Hotels): valpartij

Marc Soler (Movistar): valpartij

Robert Gesink (Jumbo-Visma): valpartij

Jack Haig (Bahrain-Victorious): valpartij

Caleb Ewan (Lotto Soudal): valpartij

Primoz Roglic (Jumbo-Visma): valpartij

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix): andere doelen

Tim Merlier (Alpecin-Fenix): afgestapt

Jasper De Buyst (Lotto Soudal): afgestapt

Nans Peters (AG2R-Citroën): afgestapt

Bryan Coquard (B&B Hotels): tijdslimiet

Arnaud Démare (Groupama-FDJ): tijdslimiet

Stefan de Bod (Astana): tijdslimiet

Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ): tijdslimiet

Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic): tijdslimiet

Nicholas Dlamini (Qhubeka Assos): tijdslimiet

Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert): tijdslimiet