O’Connor boekt indrukwekkende ritzege in Tour, Pogacar deelt nieuwe tik uit

Ben O’Connor (AG2R - Citroën) heeft de tweede Alpenrit van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Australiër was met voorsprong de sterkste in een lange vlucht en reed zijn Colombiaanse medevluchters in de vernieling.

De Alpenetappe richting Tignes was alweer een heuse beproeving, door de loodzware combinatie van hoogtemeters én apocalyptische weersomstandigheden.

De Australiër Ben O’Connor reed overtuigend naar de dagwinst en steekt zijn hand uit naar een plaats op het podium in Parijs. Wout van Aert haakte al vroeg af en zakt in het algemeen klassement ver weg. Tadej Pogacar deelde de overige concurrenten nog een kleine tik uit.

Hoe kwam de zege tot stand?

Bijna een kwart van het peloton trok in alweer apocalyptische omstandigheden al vroeg ten aanval in de strijd om de punten voor de groene trui. Eens de tussenspurt gepasseerd, was het aan de klimmers in de kopgroep. De strijd vooraan barstte al vroeg los, op de Col de Saisies. Met een bedrijvige Nairo Quintana, tegenwoordig specialist in vroegtijdige ondernemingen. Enfin, het was koers. Een groep van vijf niet-Europeanen – de Colombianen Higuita en Quintana, de Australiërs O’Connor en Hamilton en de Canadees Woods – trotseerden de weersomstandigheden het best. Op de Cormet de Roselend bibberden Woods en Hamilton letterlijk uit de kopgroep weg maar reed Ben O’Connor plots in het geel. Maar de Australiër moesten zijn twee Colombiaanse vluchtgezellen in de afdaling laten gaan.

Aan de voet van de slotklim naar Tignes sloot O’Connor toch weer aan en reed hij virtueel in het geel met bijna een minuut voorsprong op Pogacar. Helaas voor hem moest er nog meer dan twintig kilometer geklommen worden. Quintana kende een spectaculaire inzinking zodat we nog met twee vooraan overbleven: O’Connor en Higuita. Zijn gele droom mocht O’Connor dan wel opbergen, de ritzege zou een duel worden tussen hem en zijn Colombiaanse vluchtgezel. Met nog iets meer dan zeventien kilometer tot de finish ging het voor O’Connor nog niet snel genoeg. De Australiër reed solo en zonder verpinken naar de dagzege, zijn eerste zege ooit in de Tour nadat hij vorig jaar ook al een etappe won in de Giro. In het algemeen klassement rukt hij op naar de tweede plaats.

Wie reed zich nog in de kijker?

Dylan Teuns, ritwinnaar zaterdag in Le Grand Bornand, maakte alweer deel uit van de juiste vlucht maar betaalde een prijs voor de inspanningen een dag eerder. Maar alle lof voor de Limburger uit Halen. Zijn rol in deze Tour is nog niet uitgespeeld. Maar de oscar van de dag gaat toch naar Sonny Colbrelli. De spurter pakte niet enkel de punten van de tussenspurt maar bleef gewoon lekker door rammen op zoek naar bijkomende punten aan de finish. U leest het goed, aan de finish. Zelden een spurter beter zien klimmen , het leverde hem in Tignes een derde plaats op en nog enkele kostbare punten op.

Oh ja, ook een dikke vermelding ook voor Jasper Stuyven. De winnaar van Milaan-Sanremo peddelde aan de voet van de slotklim naar Tignes nog netjes mee in de uitgedunde groep van de favorieten. Teuns gisteren, Stuyven vandaag … Ze klimmen beduidend beter dan olympisch geselecteerde Tiesj Benoot.

Wat deden de favorieten?

Zijn er nog favorieten naast Tadej Pogacar? Wie durft zich nog een favoriet te noemen na de demonstratie van Tadej Pogacar onderweg naar Le Grand Bornand? De Sloveense gele trui beperkte zich merendeels tot controleren. Dat de Australiër O’Connor op een bepaald ogenblik virtueel in het geel reed, deed Pogacar en zijn team niet twijfelen. De positie van Pogacar werd niet meer bestookt, al nam Ineos Grenadiers heel even het commando over, al leek dat al meer een reactie op de riante voorsprong van O’Connor dan een echte aanval op de positie van Pogacar. Toen Carapaz dan toch versnelde, liep hij meteen op een counter van de gele trui. Mocht er nog twijfel zijn ...

Wout van Aert zorgde dan weer voor klaarheid. De Kempenaar, tweede in de stand, liet zich op de Col de Pré met de glimlach lossen uit het de groep van de gele trui. Van Aert kan zich nu volop concentreren op de voorbereiding van de Olympische Spelen én het proberen te winnen van al was het maar één Touretappe.

Verder nog iets dat u moet weten?

Echt leuk is het niet, verrassend evenmin maar het Tourpeloton moet het sinds vandaag doen zonder Mathieu van der Poel en Primoz Roglic. Van der Poel heeft het maximale uit de Tour gehaald – ritzege en een rist dagen in het geel – en wil zich vanaf nu focussen op het zichzelf klaarstomen voor zijn volgende missie, olympisch goud. Primoz Roglic van zijn kant ondervond dan weer te veel last van zijn blessures en besloot, bij gebrek aan perspectief, van de fiets te stappen. Ook Tim Merlier, vorige week maandag nog ritwinnaar, kneep onderweg de remmen dicht. Net als Lotto-renner Jasper De Buyst. Een leadout zonder spurter, dat heeft ook geen zin.

Colbrelli en Matthews zijn wel degelijk zinnens om het Mark Cavendish nog lastig te maken in de strijd om groen. Zij gingen mee in de vroege vlucht en pakten alweer belangrijke punten. Maar het is slechts met mondjesmaat dat ze naderen op de Brit.

Wout Poels hoopte dan weer gouden zaken te doen in de strijd om de bollen. De Nederlander ging voor de tweede keer op rij in het offensief met als doel zoveel als mogelijk punten te scharrelen maar botste op de Col de Pré op een serieuze counter van Woods en Quintana, zijn belangrijkste concurrenten in de strijd om de bollen. Quintana pakte op de Col de Pré, de eerste col buiten categorie, de volle buit en lijkt zijn zinnen te hebben gezet op het bergklassement.