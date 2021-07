165 mensen besmet na avond in Nederlandse discotheek

Ongeveer 165 van de naar schatting 600 mensen die vorige week uitgingen in een discotheek in Enschede, in Nederland, hebben corona opgelopen. Dat bevestigt Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) van Twente zondag.

De eerste avond dat discotheek Aspen Valley weer mocht openen is uitgedraaid op een sisser. Van zo’n 165 bezoekers is intussen bekend dat zij besmet zijn met het coronavirus. Nochtans moesten feestgangers verplicht een negatieve test of een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen. Bovendien kon je alleen binnen met een ticket. Er wordt nu gespeculeerd dat bezoekers QR-codes uitwisselden met elkaar om zo zonder betaald ticket alsnog binnen te geraken.

Het is onduidelijk of alle 165 besmette mensen het virus die avond in de discotheek hebben opgelopen. Het is evenmin bekend of er ook mensen ziek zijn geworden als gevolg van de besmetting.

Zo’n 600 mensen waren vorige week zaterdag aanwezig in Enschede, in het oosten van Nederland. De Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) is nog steeds druk bezig met bron- en contactonderzoek bij de bezoekers van Aspen Valley. Men roept iedereen die aanwezig was zich te laten testen, ook als ze geen symptomen vertonen. Daarnaast vraagt de GGD aan de bezoekers om thuis te blijven tot de uitslag bekend is.

Brussels testevent

In ons land mochten 250 mensen zaterdagavond deelnemen aan een testevent in zaal La Madeleine in het centrum van Brussel. De bezoekers moesten eerst een coronatest laten afnemen. Wie negatief testte ontving een QR-code die hen vanaf 22.30 uur tot 3 uur toegang bood tot de zaal. Slechts enkelen testten positief. Na het dansfeest volgde een nieuwe test, om de doeltreffendheid van het protocol te evalueren. Die evaluatie zal over enkele dagen bekend zijn.