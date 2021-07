Verstappen wint weer in Oostenrijk

F1-piloot Max Verstappen heeft voor de tweede opeenvolgende keer gewonnen op de Red Bull Ring. De Nederlander begon vanaf pole en kwam geen seconde in de problemen. Valtteri Bottas werd tweede, voor een verbluffende Lando Norris. Wereldkampioen Lewis Hamilton liep schade op en werd pas vierde, waardoor hij in het klassement ineens 32 punten achterstaat.

Wat voorafging

Voor het tweede weekend op rij sloeg het Formule 1-circus zijn tenten op aan de Red Bull Ring. Vorige week was er nog de GP van Stiermarken, deze keer stond de jaarlijkse GP van Oostenrijk op het programma. Met maar één logische topfavoriet: Max Verstappen, die zeven dagen eerder de race op het thuiscircuit van zijn team helemaal domineerde.

Verstappen bevestigde zijn status door de pole position te pakken. Al had hij nauwelijks overschot. Lando Norris verraste door zich op amper 0,048 seconde als tweede te kwalificeren, voor Sergio Pérez. Wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas moesten tevreden zijn met plekken vier en vijf.

Hoe verliep de start?

Voorin veranderde er weinig: Verstappen behield makkelijk zijn leidersplaats voor Norris, Pérez, Hamilton en Bottas. De safety car moest wel de baan opkomen nadat Esteban Ocon zijn voorwielophanging stukreed tijdens een duel met Antonio Giovinazzi.

Bij de herstart liep het wel al snel mis. Verstappen snelde weg van de rest, Pérez probeerde in bocht vier buitenom te gaan bij Norris. Daar wilde de Engelsman niets van weten: de deur ging dicht, Pérez belandde in de grindbak en viel terug naar plaats tien. Norris zou daar later een tijdstraf van 5 seconden voor krijgen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Net zoals vorige week stond er gewoon geen maat op Max Verstappen in zijn Red Bull: de Nederlander was zo dominant dat hij in de slotfase zelfs genoeg tijd had om een extra pitstop te maken zonder zijn leidersplaats te verliezen.

Achter Verstappen was er wel een interessant duel om de podiumplaatsen. Lewis Hamilton had meer dan 20 rondes nodig om zich voorbij Lando Norris naar de tweede plek te wurmen. Na de pitstops kwam Norris ook achter Bottas terecht doordat hij zijn tijdstraf van 5 seconden moest inlossen.

De strijd leek beslecht, tot Hamilton schade bleek te hebben opgelopen aan de achterkant van zijn Mercedes. Daardoor moest hij eerst teamgenoot Bottas laten passeren, ook Norris kwam er voorbij. Hamilton kwam nog nieuwe banden halen, maar meer dan de vierde plaats zat er niet in. Verstappen boekte zijn vierde zege in vijf races – en zijn derde op een rij – voor Bottas en Norris, die al zijn derde podium van het seizoen pakte: straf van de jonge McLaren-piloot.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De GP van Stiermarken vorige week kende niet al te veel spankracht. Een week later viel er meer te beleven op de Red Bull Ring: Max Verstappen won weliswaar met gemak, maar we kregen een leuk gevecht om de podiumplaatsen.

Daarnaast werden de toeschouwers ook verwend door de piloten die om de overige punten vochten: Charles Leclerc en Sergio Pérez maakten elkaar het leven lastig en in de slotfase was er een heerlijk duel met inzet tussen George Russell en Fernando Alonso. Russell zette alles op alles om zijn tiende plek en het bijhorende puntje te behouden: voor Williams zou dat de eerste keer geweest zijn in bijna twee jaar. Het mocht echter niet zijn, want Alonso wurmde zich drie rondes voor het einde toch nog langs de jonge Brit.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Lewis Hamilton een serieuze tik heeft gekregen in het kampioenschap. Mercedes is al enkele races op achtervolgen aangewezen, maar in Oostenrijk kwam Hamilton niet verder dan plek vier. Daarmee verliest hij 14 punten op Verstappen, waardoor de achterstand oploopt tot 32 punten. Hamilton heeft een zege in zijn thuisrace, over twee weken in Silverstone, heel hard nodig.