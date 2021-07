Jim Morrison, de iconische frontman van The Doors, is vijftig jaar geleden overleden. Tientallen fans verzamelden zaterdag op de begraafplaats Père-Lachaise in Parijs om hun idool te herdenken. Bekijk in de video hierboven ook hoe toetsenist Ray Manzarek, intussen zelf gestorven, in 2001 de frontman van zijn band herdacht.