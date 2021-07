Marine Le Pen herkozen als partijleider Rassemblement National

Dat Marine Le Pen een nieuw mandaat krijgt aan het hoofd van het vroegere Front National was meer dan verwacht. Le Pen was de enige kandidaat. Ze leidt de extreemrechtse partij Rassemblement National al goed tien jaar.

De Franse politica Marine Le Pen kreeg in de zuidelijke stad Perpignan ruim 98 procent van de stemmen. De anderen stemden blanco of ongeldig. Hoeveel mensen een stem uitbrachten, deelde de partij niet mee.

Le Pen zal het voorzitterschap in de herfst tijdelijk onderbreken om zich voor te bereiden op de presidentsverkiezingen in de lente van 2022 - de partijleden keurden daarvoor een statutenwijziging voor een tijdelijk voorzitterschap goed.

Afknapper

De regionale en departementsverkiezingen van afgelopen weekend waren alvast een afknapper voor Le Pen. Haar partij brak in geen enkele regio door. De rechtse en linkse partijen verdeelden de buit. In de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur was het Rassemblement National weliswaar de grootste in de eerste ronde, maar de formatie delfde het onderspit in de tweede. De zege ging er naar de rechtse Les Républicains, nadat het linkse blok zich teruggetrokken had voor de tweede ronde. Ook de centrumformatie La République en Marche van de Franse president Emmanuel Macron kon geen enkele regio in de wacht slepen.

Marine Le Pen schreef de slechte uitslag toe aan de zeer lage opkomst van de kiezers. De stembusgang zorgde voor onrust in de partij, al is het niet tot publieke weerstand tegen Le Pen gekomen. De partij hoopte in minstens één regio te winnen. Volgens de peilingen zou Le Pen bij de presidentsverkiezingen volgend jaar doorstoten naar de twee ronde, samen met Macron.

Volgens lokale media protesteerden honderden mensen zaterdag in Perpignan tegen de tweedaagse bijeenkomst van het Rassemblement Nationale.