Mathieu van der Poel start niet meer in de Tour: ‘Ik heb andere doelen’

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) verschijnt zondag niet aan de start van de negende etappe in de Ronde van Frankrijk. Hij richt zijn vizier nu op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft de Nederlander verklaard in een filmpje van de organisatie.

VDP droeg zes dagen de gele trui, na zijn zege in de tweede etappe. Zaterdag moest hij het geel afstaan aan een ontketende Tadej Pogacar, de Tourwinnaar van vorig jaar. ‘Met het team hebben we beslist dat het het best is voor mij om de wedstrijd te verlaten en te focussen op de Olympische Spelen. Ik zal nu wat tijd nemen om te herstellen van deze week. We wisten dat het moeilijk zou worden voor mij. Ik heb andere doelen en omwille van corona was het onmogelijk om de hele Tour te rijden. Dan kan ik niet top zijn in Tokio.’

‘Het is een fantastische droomweek geweest voor mij en het team. We wonnen twee ritten (Tim Merlier won de derde rit, red.) en hadden ook zes dagen de gele trui. Het was mijn eerste grote ronde, we kunnen er trots op zijn. Het was beter dan verwacht’, aldus de 26-jarige Van der Poel, die volgend jaar wel wil doorgaan tot Parijs. ‘Het is allemaal beter meegevallen dan gedacht. Ook al word je een beetje geleefd in die gele trui. Je bent altijd twee uur later in het hotel. Maar ik vond dat niet erg. Ik heb die trui ook langer gehouden dan ik origineel dacht. Maar die tweede en derde week lijkt me ook leuk. Voor het klassement? Nee, die ambitie heb ik niet. Meedoen voor etappes, dat wel.’

?? ???? @mathieuvdpoel will not be at the départ of the 9th stage!



?????? @mathieuvdpoel ne prendra pas le départ de la 9ème étape !#TDF2021 pic.twitter.com/liTTiDWKSC — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

Geen verwijten

‘De olympische droom is er eentje waar ik al vier jaar aan werk’, aldus Van der Poel. ‘Ik wil nu niet alles op één week tijd weggooien. Ik kan er ook niet aan doen dat de Spelen zo dicht na de Tour komen, door omstandigheden. Ik wil mezelf niks kunnen verwijten. Ik had er nog wel zin in, dus het was een moeilijke beslissing. Maar ik denk niet dat er voor mij veel te halen viel in deze Tour. Ik wil na de Spelen niet terugdenken aan het feit dat ik misschien iets te lang ben doorgegaan.’

Eerder op de dag kondigde Primoz Roglic (31) aan dat hij het voor bekeken houdt. De Sloveen, die vorig jaar op de tweede plaats eindigde in de Tour, heeft te veel last van de blessures die hij opliep bij een val in de derde etappe.

Van der Poel gaat nu ‘vooral op de mountainbike’ zitten. ‘Ik ga gelijk door’, klinkt het. ‘Ik voel me eigenlijk vrij goed na deze lastige week. Dat heeft meegespeeld. Met een goed gevoel uit de Tour stappen, was heel belangrijk zodat ik kan doortrainen op de mountainbike.’