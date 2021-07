Overheid waarschuwt na grote cyberaanval: ‘Schakel deze software meteen uit’

De Belgische cyberwaakhond Cert roept bedrijven op om één bepaald software programma meteen uit te schakelen, na een grootschalige internationale cyberaanval. Enkele notoire Russische hackers zijn erin geslaagd om via deze software binnen te dringen in de computersystemen van nu al minstens 200 bedrijven. Hun computers zijn gegijzeld, en de hackers eisen tot vijf miljoen dollar losgeld.

De cyberaanval startte op vrijdagmiddag in de VS, net voor het voor veel Amerikanen belangrijke 4th of July-weekend. Tientallen bedrijven, vooral Amerikaanse ondernemingen, zagen plots hoe hun computers ...