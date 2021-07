Trump haalt op rally uit naar aanklacht tegen Trump Organization: ‘Het is verschrikkelijk’

Voor duizenden aanhangers zei oud-president Donald Trump dat de aanklacht tegen de Trump Organization ‘politiek gemotiveerd’ is.

Trump heeft zijn zomer volgepland met vroege verkiezingsrally’s. Zaterdag veroordeelde hij op een rally in Florida de aanklacht tegen de Trump Organisation wegens jarenlange belanstingfraude. De financieel directeur zou persoonlijk 1,7 miljoen dollar aan inkomen hebben verzwegen.

De oud-president vindt dat de aanklager zijn boekje te buiten gaat. ‘Het is verschrikkelijk’, zei hij tegen duizenden aanhangers in Sarasota. ‘Ze hebben elk deel van de overheid gemobiliseerd in een poging mij te pakken, mijn familie, mijn geweldige werknemers en mijn bedrijf.’

Hij noemt de aanklacht politiek gemotiveerd. ‘Het doet denken aan een communistische dictatuur die politieke tegenstanders aanpakt’, zei hij ook. ‘Radicaal-links kent geen schroom om onze Make America Great Again-beweging te stoppen.’

Ook donderdag sprak Trump van een ‘politieke heksenjacht van radicaal-linkse Democraten, waarbij New York het nu overneemt’.

Midterms

Tijdens de rally haalde Trump ook uit naar het beleid van zijn opvolger Joe Biden. Hij riep zijn aanhangers op om bij de Midterms op zijn bondgenoten te stemmen en zo het Congres opnieuw onder Republikeinse controle te krijgen.

Hij sluit nog altijd niet uit dat hij in 2024 opnieuw een gooi doet naar het Witte Huis. ‘We bekijken de verkiezingen, het is zelfs meer dan bekijken’, zei hij tegen een juichende menigte.

De oud-president blijft populair bij zijn achterban en behoudt zijn invloed op de ­Republikeinse partij. Op politiek vlak hoeft de strafrechtelijke vervolging door aanklager Cyrus Vance Trump niet noodzakelijk te belemmeren. De aanklacht zal Trumps medestanders alleszins niet van mening doen veranderen over hun idool. Dat bleek ook uit het enthousiasme op de rally.