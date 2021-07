Oekraïens leger laat vrouwelijke soldaten marcheren op hoge hakken: ‘Idioot’

Het Oekraïense ministerie van Defensie ligt onder vuur omdat het vrouwelijke soldaten wil laten paraderen op hoge hakken.

Oekraïne treft de voorbereidingen voor een grootse parade volgende maand naar aanleiding van dertig jaar onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. ‘Vandaag is er voor het eerst een training op hoge hakken’, zei kadet Ivanna Medvid volgens ArmaiInform, het communicatie-orgaan van de Oekraïense defensie. ‘Het is iets moeilijker dan in gewoon schoeisel, maar we proberen.’

Foto: AFP

In Oekraïne krijgt het initiatief veel kritiek. Enkele parlementariërs vroegen de minister van Defensie om zelf hoge hakken aan te doen voor de parade. ‘Het is moeilijk om je een meer idioot en schadelijk idee in te beelden’, zegt Inna Sovsun van de Golospartij. Ze zei ook dat ook vrouwelijke soldaten - net als mannen - hun leven riskeren en ‘niet verdienen om uitgelachen te worden.’

Ook anderen spaarden hun kritiek niet: ‘De overheid moet zich verontschuldigen voor het vernederen van vrouwen’, zegt Olena Kondratyuk, ondervoorzitter van het parlement. Iryna Gerashchenko, oppositielid in het parlement, spreekt van seksisme.

Op dit moment telt het Oekraïense leger 31.000 vrouwelijke leden. Het ministerie zegt dat de schoenen deel uitmaken van het uniform.