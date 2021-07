Wisselvallige zondag met intense buien

Zondag wordt een dag met wisselvallig weer, met vooral in de namiddag meer intense regenbuien. Het wordt ook koeler met maxima van 17 tot 22 graden, zo meldt het KMI.

In de loop van zondagvoormiddag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met reeds een kans op buien. In de loop van de namiddag worden de buien intenser, met veel neerslag op korte tijd en kans op hagel. Er kan ook een onweer losbarsten. De maxima bedragen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 21 of 22 graden in het centrum.

Zondagavond en in het begin van de nacht trekken er nog enkele onweersbuien over het land. In het tweede deel van de nacht wordt het geleidelijk droger, al kunnen er vooral in het zuiden nog enkele buien. De minima liggen tussen 7 graden plaatselijk in de Hoge Venen en 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Begin volgende week is er nog niet veel beterschap op komst. Het wisselvallige weer blijft aanhouden, met regelmatig neerslag en mogelijk wat onweer. Het blijft vrij fris, met vooral op dinsdag meer wind. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum van het land. Vrijdag wordt het rustiger en zaterdag blijft het meestal droog met zonnige perioden en wolkenvelden. Het wordt ook iets warmer met maxima van 20 tot 24 graden.