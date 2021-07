Dylan Teuns blikt terug op heroïsche en emotionele zege in de Tour: ‘Misschien maar goed dat ik niets hoorde via de radio’

Een tip voor de ploegleiding van Bahrain-Victorious. Neem Dylan Teuns altijd mee naar de Tour. Telkens de Hagelander start, wint hij een rit. Twee jaar geleden won hij op La Planche des Belles Filles, dit jaar hield hij in de eerste Alpenrit een ontketende Tadej Pogacar af. ‘Ik wist niet dat Tadej op de top van de laatste col slechts twaalf seconden achterstand had. Maar goed ook, anders was ik in de afdaling misschien beginnen stressen.’