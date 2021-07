De Deense droom blijft duren: Denemarken klopt Tsjechië ondanks moeilijke tweede helft en staat in de halve finale

Dankzij een 1-2-zege tegen Tsjechië heeft Denemarken zich geplaatst voor de halve finale van het EK. Aan de rust stond het 0-2 na goals van Delaney en Dolberg. De zege leek dan ook binnen, maar na de aansluitingstreffer van Schick werd het toch nog spannend. Uiteindelijk hielden de jongens van Kasper Hjulmand na een spannende tweede helft toch stand. Zo mogen ze zich opmaken voor de halve finale op Wembley. Daar wacht Engeland of Oekraïne.

Tsjechië verraste in de 1/8ste finale onze noorderburen en wilden nu met revelatie Denemarken hetzelfde doen. De Tsjechen startten stevig en met een hoge intensiteit aan de wedstrijd, maar stonden na vijf minuten wel al op achterstand. Delaney stond op een hoekschop moederziel alleen en kopte, nadat hij nog de tijd had gekregen om zijn haar goed te leggen en te zwaaien naar zijn familie in de tribune, de 0-1 voorbij Vaclik. Van een dekkingsfout gesproken. Maar wat een droomscenario voor de Denen.

Foto: Pool via REUTERS

De Tsjechen waren van slag. Hier hadden ze duidelijk niet op gerekend. De Denen daarentegen stoomden meteen door op zoek naar een tweede treffer. Pas na tien minuten konden de Tsjechen voor een eerste keer tegenprikken. Niet toevallig was het Patrick Schick die voor gevaar zorgde. Hij ging vlot voorbij Maehle, maar zijn schot ging via een Deens lichaam in hoekschop. Nog geen minuut later was het dan weer bijna prijs aan de overkant. Na opnieuw niet al te secuur verdedigen van de Tsjechische defensie mocht de jarige Damsgaard op Vaclik af. Zijn lobje was echter te zacht en werd vlak voor de lijn nog gekeerd.

Dubbele voorsprong

Stryger Larsen bezorgde Jan Boril in het openingskwartier schele hoofdpijn. Bij een van zijn vele rushes kon hij goed voorbrengen, maar Delaney miste zijn schot. Geen vuiltje aan de lucht voor de Denen. Al moest Schmeichel na slecht uitvoetballen wel goed tussenbeide komen op een poging van Holes. Het was een teken dat de Tsjechen stilaan beter in de match kwamen. De Deense storm ging liggen en de ‘thuisploeg’ kon de bal goed laten rondgaan. Al bleef het, op een schuchtere volley van Holes na, vooral dreigend vanop stilstaande fases. Uitgespeelde kansen waren er niet.

Denemarken loerde op zijn beurt wat meer op de counter. Eén keer leverde zo’n omschakeling ook doelgevaar op, maar de knal van Damsgaard strandde op de vuisten van Vaclik. Kort voor rust was het wél prijs. Maehle kwam, voor het eerst eigenlijk, goed mee oprukken en zette uitstekend met de buitenkant van de voet voor. Kasper Dolberg miste niet en zorgde voor de 0-2. De wedstrijd bij de rust al gespeeld. De Denen konden hun ticketjes voor Wembley tijdens de rust al bestellen.

Foto: Pool via REUTERS

Joker Krmencik

Al probeerde Jaroslav Silhavy met de inbreng van onder meer Michael Krmencik het tij nog te doen keren. En dat loonde bijna meteen, want de aanvaller die nog steeds eigendom is van Club Brugge knalde meteen recht op Schmeichel. Diezelfde Schmeichel moest een minuut later ook een knappe redding uit de mouwen schudden op een poging van Barak. De Tsjechen startten voortvarend aan de tweede helft. Zo voortvarend dat het na 48 minuten plots 1-2 stond. Het was de onvermijdelijke Patrick Schick die met gekraakte volley voor de aansluitingstreffer zorgde. Kregen we dan toch nog de ommekeer?

Foto: Pool via REUTERS

De Denen hadden het lastig. Krmencik bleek een gesel voor Kjaer en compagnie. Denemarken probeerde zich te herpakken, maar ook Jankto, de tweede wissel van Silhavy zaaide paniek. Ook Hjulmand greep daarop in en haalde doelpuntenmaker Dolberg en Damsgaard naar de kant. De wissels, in combinatie met een lange blessurebehandeling bij Soucek, braken het tempo van de Tsjechen echter ietwat. De beste kans was zelfs voor Denemarken: Poulsen mocht vrij oprukken, maar zijn lage schuiver vormde geen probleem voor Vaclik. Langs Tsjechische zijde zag Jankto zijn schot gekeerd worden door Kjaer.

De Tsjechen bleven drukken, maar mocht zijn doelman danken dat die alert was en goed redde op een afstandsschot van Poulsen. Even later kreeg Joakim Maehle dan weer dé kans om de wedstrijd te beslissen, maar na een uitstekende rush werkt hij zelf zonder succes af in plaats van achteruit te leggen naar de aanstormende Braithwaite. Los van die twee pogingen was het evenwel pompen of verzuipen voor de Denen. Tsjechië gooide de ene bal na de andere in de box, maar Kjaer wilde van geen wijken weten. In een alles-of-niets offensief van de Tsjechen plooiden de Denen, maar ze braken niet.

De Scandinaviërs hielden uiteindelijk stand en mogen zich opmaken voor de halve finale in Wembley. Daar komen ze tegenover Engeland of Oekraïne te staan. Een mirakel zoals in 1992 behoort nog steeds tot de mogelijkheden.